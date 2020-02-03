Новосибирский суд отправил под домашний арест организатора вечеринки, где обвалилась крыша

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, двое получили переохлаждение и позднее были отпущены домой, еще двое госпитализированы с переломами. Также в результате обрушения погибла девушка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на 2 месяца Антона Шматова - организатора вечеринки в Советском районе Новосибирска, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

"Избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля 2020 года", - сказала судья Анна Панова.

Обвинение ходатайствовало об аресте задержанного. Суд приобщил к делу материалы, положительно характеризующие Шматова, который является сотрудником института систем информатики СО РАН, выпускником НГУ, спортсменом-боксером. Защита Шматова просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест ввиду его положительной характеристики и большого числа лиц, причастных к обрушению, помимо самого Шматова.

По словам задержанного, собственник здания готовил его к проведению массовых мероприятий. Он уточнил, что собственники провели электричество, установили щиток. Шматов также отметил, что собственник заверил его, что ранее в этом здании располагалось кафе, а подобные мероприятия уже проводились. При этом о необходимости убрать снег с крыши задержанного не уведомляли.

Здание, в котором обрушилась пристройка, находится под управлением территориального управления Минобрнауки, сообщил ТАСС глава ведомства Алексей Колович, добавив, что пристройка была сооружена незаконно. Собственник здания (ФГУП ЖКХ, подведомственное территориальному управлению) уточнил, что пристройка была построена в 2015-2016 годах одним из прежних арендаторов помещения, которое сдавалось с 2014 года. При этом глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон в разговоре с ТАСС подтвердил, что отделение передало здание и все необходимые документы ФГУП ЖКХ ННЦ в ноябре 2019 года.

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