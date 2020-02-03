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Главного архитектора Ростовской области перевели под подписку о невыезде

Адвокат Илюгина Екатерина Водяник не исключает, что ее подзащитный сможет вернуться на работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде в отношении главного архитектора региона Романа Илюгина, проходящего по делу о незаконной выдаче и продлении разрешений на строительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля прошлого года возбудило уголовные дела в отношении бывшего главного архитектора области Алексея Полянского, а также действующего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. Полянского и Илюгина на время следствия поместили под домашний арест.

"В судебном заседании сегодня рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Илюгина, суд в удовлетворении ходатайства отказал, ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в суде.

Адвокат Илюгина Екатерина Водяник пояснила ТАСС, что так как чиновник не был отстранен от работы, он планирует вернуться к выполнению своих должностных обязательств." В принципе, возможность выхода на работу у него теперь есть, его никто не отстранял, поэтому после того, как ему снимут браслет (устройство, применяемое для находящихся под домашним арестом - прим. ТАСС), он вполне может выйти на работу", - сказала собеседница агентства.

Фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

Теги
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