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Умер один из двух рабочих, получивших ожоги во время ЧП на пермской ТЭЦ-6

В компании "Т-плюс" создали комиссию по расследованию обстоятельств трагедии

ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудник, получивший ожоги во время ремонтных работ на ТЭЦ-6, умер в больнице. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Инцидент произошел в конце января. По данным регионального управления Следственного комитета, двое работников 1980 и 1990 годов рождения при помощи химических реагентов производили чистку емкости, предназначенной для фильтрации воды. В этот момент произошло замыкание лампы, которую рабочие использовали для освещения емкости, что привело к хлопку. Получивших ожоги сотрудников госпитализировали.

В компании "Т-плюс", которой принадлежит ТЭЦ, создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. Проверку проводит также прокуратура Пермского края совместно со специалистами краевой Государственной инспекции труда.

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