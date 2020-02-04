{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания "Победа" опровергла данные о выкатывании ее самолета за пределы ВПП в Уфе

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы, сообщили журналистам в пресс-службе лоукостера.

Ранее пресс-служба аэропорта информировала, что утром 4 февраля воздушное судно "основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы ИВПП".

"При выполнении рейса DP-436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия, - сообщили в компании. - Самолет отбуксирован на стоянку, после проведения стандартного технического регламента вылетит в Москву".

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
В России пресечена деятельность сети лжеавтосалонов
Как сообщили в МВД, жертвами мошенников стали более 300 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС