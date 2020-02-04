Компания "Победа" опровергла данные о выкатывании ее самолета за пределы ВПП в Уфе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы, сообщили журналистам в пресс-службе лоукостера.

Ранее пресс-служба аэропорта информировала, что утром 4 февраля воздушное судно "основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы ИВПП".

"При выполнении рейса DP-436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия, - сообщили в компании. - Самолет отбуксирован на стоянку, после проведения стандартного технического регламента вылетит в Москву".