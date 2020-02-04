В Подмосковье проверяют магазины "Леруа Мерлен" после сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют строительные магазины "Леруа Мерлен" в четырех городах Подмосковья, куда поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о минировании в магазинах "Леруа Мерлен" в городах Пушкино, Красногорск, Химки, Ногинск", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" ТЦ "Город Лефортово" на востоке Москвы, информация проверяется.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".