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Источник: пожар в ангаре в Истре потушен

По данным источника в экстренных службах, погиб один человек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар в ангаре в деревне Лобаново около Истры Московской области полностью потушен. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар в Истре полностью потушен", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь горения составила 1 тыс. кв. метров, существовала угроза распространения огня по всему зданию, площадь которого составляет 2 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В 19:30 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров, в 19:58 - ликвидировано открытое горение. По данным источника, в результате пожара погиб один человек. Его тело было найдено при разборе сгоревших конструкций, личность погибшего устанавливается.

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