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В Ялте во время шторма погиб еще один человек

Мужчину смыло волной с пирса в районе пляжа Приморский

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Волна смыла мужчину, вышедшего на пирс в Ялте, он погиб, сообщается в четверг на сайте крымской спасательной службы "Крым - Спас".

"В районе пляжа Приморский, несмотря на сильное волнение моря, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и унесло в море. Поиски мужчины осложняли высокие волны, из-за которых он постоянно пропадал из виду спасателей", - говорится в сообщении.

Спасатели нашли тело мужчины в 20 м от берега. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило около 12:00. В четверг на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение, на море наблюдается сильное волнение, сила шторма около четырех баллов.

"Шторм на море и резкое усиление ветра также могут в считанные минуты застать человека врасплох, поэтому всегда нужно адекватно рассчитывать свои силы и соблюдать безопасность во время отдыха вблизи водных объектов. Напомним, вчера в районе пляжа "Ласточкино гнездо" также высокой волной в море смыло двух людей. Спасатели в очередной раз напоминают, что в штормовых условиях выходить на пирсы, буны и причальные сооружения категорически запрещено во избежание несчастных случаев", - добавили в организации.

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