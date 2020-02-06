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Источник: в Петербурге отменили возбуждение дела на задержанного за "минирования"

По информации источника в правоохранительных органах, будет продолжена проверка до выяснения всех обстоятельств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Органы прокуратуры отменили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Сызрани, который был задержан в Санкт-Петербурге за неоднократные сообщения о "минировании" станций метро и торгового центра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Постановление о возбуждении дела отменено надзором [прокуратурой], будет продолжена проверка до выяснения всех обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

На этой неделе петербургские полицейские задержали в городе 26-летнего мужчину по подозрению в лжеминировании объектов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении о теракте, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мера пресечения задержанному не избиралась.

По версии следствия, задержанный с 31 января по 4 февраля "заминировал" в городе станции метро "Владимирская", "Площадь восстания", "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского", а также сообщал о заложенной бомбе в одном из торговых центров и сделал ложное заявление о пожаре в квартире на набережной канала Грибоедова. Из-за этого сотрудникам экстренных служб приходилось эвакуировать людей, однако информация не подтвердилась.

Задержать злоумышленника удалось во время звонка о "заминировании" станции метро. Как отмечали в полиции, задержанный обычно находился рядом с объектами, о ЧП в которых он сообщал.

С конца ноября 2019 года в российских городах ежедневно проводятся массовые эвакуации людей, однако в тех случаях неизвестные обычно отправляют письма по электронной почте. Все угрозы оказываются ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи сообщений о "минировании".

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