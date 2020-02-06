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Военные Израиля арестовали подозреваемого в умышленном наезде на солдат в Иерусалиме

Подозреваемого передали в органы безопасности для допроса

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в четверг об аресте подозреваемого в совершении умышленного наезда на автомобиле на израильских солдат в Иерусалиме в ночь на 6 февраля, в результате чего 12 военнослужащих получили ранения.

"Израильские военные арестовали террориста, который ночью совершил умышленный наезд на пешеходов на автомобиле в Иерусалиме. Террорист передан в органы безопасности для допроса", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в операции по поиску нападавшего участвовали спецподразделения полиции, Служба общей безопасности (ШАБАК, спецслужба) и другие силовые ведомства.

В ночь на четверг в Иерусалиме 12 новобранцев пехотной бригады "Голани" Армии обороны Израиля получили ранения в результате преднамеренного наезда на пешеходов, водителю автомобиля удалось скрыться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре после атаки пообещал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал, что правоохранительные органы в сжатые сроки найдут и задержат нападавшего.

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Израиль
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