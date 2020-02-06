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СМИ: в Канаде из-за аварии состава с нефтью эвакуировали около 100 человек

О жертвах или пострадавших информации не поступало

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 100 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного пожара, который возник на месте схода с рельсов товарного состава с нефтью в канадской провинции Саскачеван. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел примерно в 100 км к юго-востоку от крупного города Саскатун и в 2,5 км к востоку от небольшого населенного пункта Гернеси. Власти приняли решение об эвакуации его жителей из-за сильного задымления. С рельсов сошли порядка 30 вагонов, после этого некоторые из них загорелись.

О жертвах или пострадавших информации не поступало. Из-за аварии перекрыто несколько автодорог. Причины схода с рельсов состава компании Canadian Pacific будут устанавливать специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады, которые уже прибыли на место аварии.

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Канада
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