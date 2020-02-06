СМИ: в Канаде поезд с горючим сошел с рельсов

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Товарный состав, предположительно перевозивший нефть, сошел с рельсов и загорелся в канадской провинции Саскачеван. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.
I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk— Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020
Инцидент произошел примерно в 100 км к юго-востоку от крупного города Саскатун. С рельсов сошли до 30 вагонов, после этого некоторые из них загорелись. По данным телеканала, состав перевозил нефть.
В компании Canadian Pacific, которой принадлежит поезд, факт аварии подтвердили, но не уточнили, что именно перевозил состав. О жертвах или пострадавших пока информации не поступало.
Из-за аварии перекрыто несколько автодорог. Причины схода состава с рельсов на данный момент неизвестны.