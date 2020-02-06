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СМИ: в Канаде поезд с горючим сошел с рельсов

По данным телеканала, состав перевозил нефть

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Товарный состав, предположительно перевозивший нефть, сошел с рельсов и загорелся в канадской провинции Саскачеван. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел примерно в 100 км к юго-востоку от крупного города Саскатун. С рельсов сошли до 30 вагонов, после этого некоторые из них загорелись. По данным телеканала, состав перевозил нефть.

В компании Canadian Pacific, которой принадлежит поезд, факт аварии подтвердили, но не уточнили, что именно перевозил состав. О жертвах или пострадавших пока информации не поступало.

Из-за аварии перекрыто несколько автодорог. Причины схода состава с рельсов на данный момент неизвестны.

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Канада
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