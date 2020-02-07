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Оренбургского чиновника арестовали по обвинению в растрате 1 млн рублей

Под стражей Сергей Прошин будет находиться до 4 апреля

ОРЕНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга заключил под стражу начальника управления по организации дорожного движения администрации города Сергея Прошина. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой суда.

"Постановлением суда от 7 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Прошина С. Ю. - начальника управления по организации дорожного движения администрации города - до 4 апреля 2020 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что адвокат чиновника просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, однако это ходатайство суд отклонил. Постановление не вступило в законную силу.

Прошина задержали 5 февраля в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году сотрудники возглавляемого им управления заключили с одним из бизнесменов фиктивные договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также краски для дорожной разметки. Более 1 млн рублей из бюджета перечислили на счет предпринимателя, который потом перевел их близкому родственнику Прошина. Чиновник денежные средства обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению, считают следователи.

Управление по организации дорожного движения администрации Оренбурга является отраслевым органом мэрии, обладает правами юридического лица и находится в непосредственном подчинении заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, говорится на сайте администрации. Подразделение занимается организацией дорожного движения, обеспечением его безопасности и содержания технических средств регулирования.

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РоссияОренбургская область
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