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Посольство РФ в Италии подтвердило арест россиянина, обвиняемого в убийствах

Он находился в розыске

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Арестованный на севере Италии по международному ордеру российский гражданин, обвиняемый в умышленном убийстве людей, остается под арестом до решения вопроса об экстрадиции в РФ. Об этом сообщили в пятницу российским журналистам в посольстве РФ в Италии.

"В генеральное консульство России в Милане поступила информация о задержании по линии Интерпола 6 февраля в городе Новента-ди-Пьяве (городской округ Венеции) российского гражданина в связи с объявлением его в международный розыск Российской Федерацией. Он обвиняется в умышленном убийстве двух и более людей и в создании преступного сообщества. Апелляционный суд Венеции подтвердил законность ареста и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в заявлении дипломатов. Как уточняется, в ближайшие недели начнется судебный процесс, на котором будет решаться вопрос о его экстрадиции в РФ. "Генконсульство России в Милане находится в контакте с местными судебными властями", - говорится в заявлении.

Ранее итальянские СМИ сообщили об аресте россиянина, обвиняемого в четырех убийствах, совершенных на родине в 2012 году. 51-летний мужчина, находящийся на Апеннинах с женой и сыном, остановился в гостинице в городе Новента-ди-Пьяве под Венецией, где был проведен полицейский рейд. По данным СМИ, личность арестованного установлена. В последние годы он проживал в Испании и находился в розыске с 2013 года. В ноябре прошлого года соответствующее постановление об аресте было принято московским судом. Арестованный подозревается в причастности к деятельности преступной группы, орудовавшей в Подмосковье, и организации нескольких убийств.

Теги
ИспанияИталияРоссия
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