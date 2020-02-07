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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Татарстане

Ранее в результате инцидента погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Приволжское следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Татарстане, где погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин.

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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане. Главное

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Следователи проводят осмотр места жесткой посадки вертолета Bell 407. На место происшествия для координации работы следственной группы выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Анатолий Митин, а также опытные криминалисты управления.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, поврежденный корпус вертолета лежит на льду реки Камы примерно в 6 км от берега. Больших трещин на льду не наблюдается, его толщина позволяет работать на месте крушения порядка 20 представителям экстренных служб. Посторонних к вертолету не подпускают.

Теги
РоссияТатарстанКрушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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