Обстановка в казахстанском районе, где произошли беспорядки, нормализовалась

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Ситуация в населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области Казахстана, где ранее произошли массовые беспорядки, вернулась в привычное русло. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"В субботу ночью [заместитель премьер-министра] Бердибек Сапарбаев совершил объезд населенных пунктов Сортобе, Масанчи, Каракемер, Карасу. Также вице-премьер проверил работоспособность пограничных пунктов Карасу и Сортобе, в том числе санитарно-эпидемиологических служб. Обстановка в населенных пунктах спокойная. Еще днем местных жителей заверили, что беспорядков больше не будет и ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Сапарбаев также пообщался с личным составом правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность в районе.

"Людей и машин на улицах нет, на трассе между селами практически никакого движения. Правительственная комиссия, прибывшая из Нур-Султана, будет находиться в Кордайском районе для контроля ситуации на местах", - отметили в правительстве.

Ранее в ходе встречи со старейшинами, которая прошла в доме культуры села Сортобе, вице-премьер призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на различные провокации. "Наша задача - обеспечить безопасность населения и сохранение правопорядка. Вчерашняя трагедия не должна повториться. Для этого в регион по поручению главы государства прибыла правительственная комиссия, сотрудники правоохранительных органов. Порядок мы наведем, прошу вас сохранять спокойствие. Все необходимые средства и силы у нас есть", - цитирует его пресс-служба кабинета министров.

По словам вице-премьера, зачинщиков конфликта и провокаторов определит специальная оперативно-следственная группа, которая изучит все обстоятельства произошедшего. Кроме того, Сапарбаев вновь указал, что инцидент носит исключительно бытовой характер. "Мы все - граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло", - подчеркнул он.

Режим чрезвычайной ситуации

Как сообщило ранее агентство Тенгриньюз, аким (глава администрации) Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов в субботу распорядился объявить в Кордайском районе режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Он также назначил своего первого заместителя Бекболата Орынбекова ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации и поручил ему "провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения". Какие именно меры имеются в виду, не уточняется.

Беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров в субботу вечером сообщил, что в больницах остаются 37 человек.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Он поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий инцидента, для чего была создана правительственная комиссия под председательством Сапарбаева.