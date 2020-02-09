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Пожар на складе лесоторговой продукции в Ростове-на-Дону локализовали

В результате происшествия никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе лесоторговой продукции в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 кв. м, сообщила ТАСС представитель ГУ МЧС по региону.

"Пожар на складе лесоторговой продукции на площади 200 кв. м. локализован в г. Ростов-на-Дону в 15:28", - сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, возгорание произошло в 13:17. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По данным открытых источников, по адресу, указанному в сообщении областного МЧС (улица Врубовая, 34А) находятся несколько оптовых компаний, торгующих, в частности, напитками, комплектующими для окон и другими товарами.

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РоссияРостовская область
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