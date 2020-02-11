Историка Соколова переведут из Москвы в Санкт-Петербург в середине апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве, будет находиться в московском СИЗО "Бутырка" до середины апреля, после этого ожидается, что его переведут обратно в петербургский следственный изолятор "Кресты". Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Во вторник в нескольких региональных СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что историк якобы вернулся в СИЗО "Кресты".

"Некоторые СМИ, по всей видимости, пытаются скомпрометировать защиту, публикуя различного рода неправдивые сообщения. Соколов находится в Москве. Я сегодня был у него. В Петербург он пока не переведен, в Москве будет до середины апреля", - сказал Почуев.

Обвиняемого в убийстве историка в конце прошлого года перевезли из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, Соколова признали вменяемым. Ранее защита историка заявила, что экспертиза не ответила адвокатам на ряд интересующих их вопросов, в связи с чем они рассматривают вопрос подачи ходатайства для проведения дополнительной экспертизы. На данный момент этот вопрос еще не решен.