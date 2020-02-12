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В Петербурге задержали подозреваемого во взятке бывшего чиновника

Решается вопрос об избрании меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района Санкт-Петербурга, подозреваемого в получении 4,5 млн рублей взятки за покровительство коммерсантов при строительстве многоквартирного дома. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали [бывшего] начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что экс-чиновник подозревается в получении взятки. По данным СК, подозреваемый, занимая указанную должность в октябре 2018 года, получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 4,5 млн рублей за общее покровительство и "нечинение препятствий при строительстве данной структурой многоквартирного дома".

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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