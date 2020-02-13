СК завел дело о нападении на сотрудника ИВС в Москве в ходе драки между арестантами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику изолятора временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы в отношении одного из арестантов, участвовавших в дебоше. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - отметила Иванова.

По данным ГСУ, 10 февраля следственно-арестованный в ИВС на улице Введенского нарушил с сокамерниками режим и пытался выломать дверь камеры. Когда полицейские попытались пресечь дебош, арестованный отломал от раковины часть металлической трубы и ударил в область предплечья сотрудника изолятора.

"С обвиняемым проводится ряд следственных действий, данное уголовное дело будет соединено в одно производство с уголовными делами, расследуемыми в отношении фигуранта за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории столицы и других регионов", - сообщила представитель ГСУ.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что трое обвиняемых в ИВС отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания, выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество. В главке добавили, что граждане не реагировали на требования сотрудников успокоиться, в результате полицейским пришлось пресечь их действия. Медпомощь никому не потребовалась. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в этой камере ИВС содержались трое обвиняемых: один - в разбое, другой - в краже, третий - в убийстве.