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В Хабаровске арестовали мужчину, нападавшего с ножом на людей

Следователи установили причастность подозреваемого к четырем подобным преступлениям, в одном из случаев пострадавший мужчина умер от полученного ранения

ХАБАРОВСК, 13 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске арестовал мужчину, который нападал с ножом на людей в одном из районов города. Он оказался причастен к четырем нападениям, один человек умер, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО в четверг.

В социальных сетях в течение нескольких дней на прошлой и этой неделях распространялась информация о многочисленных нападениях на женщин в Южном микрорайоне Хабаровска. Люди в комментариях призывали создавать патрули для защиты горожан. В полиции в минувшее воскресенье опровергли данные о многократных нападениях, уточнив, что зафиксировано только два случая. Накануне мужчину задержали.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины (1977 г. р.), подозреваемого в совершении преступлений против личности, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый на улицах Индустриального района Хабаровска нападал на прохожих и наносил им ножевые ранения. "В рамках расследования установлена причастность подозреваемого к четырем преступлениям, жертвами которых стали четыре человека, один из которых (мужчина 1987 г. р.) скончался от полученного ранения 25 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее УМВД России по Хабаровскому краю сообщало, что 5 и 8 февраля в полиции были зарегистрированы два случая причинения тяжкого вреда здоровью женщинам, которые в результате нападения неизвестного получили ножевые ранения. Оба происшествия были зафиксированы в Южном микрорайоне города. Пострадавших женщин доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь, они проходят лечение в стационаре.

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