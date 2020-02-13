Суд арестовал подозреваемого в хищении 3,5 млн рублей экс-министра культуры Мордовии

ТАСС, 13 февраля. Ленинский районный суд Саранска отправил под стражу бывшего министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Анатолия Чушкина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Арестован до 19 марта", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, Чушкин задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, в 2018 году возглавляемое Чушкиным министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия выделило средства на ремонт нескольких объектов в Саранске. При содействии чиновника под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 млн рублей.

Чушкин возглавлял министерство с января 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в министерстве по национальной политике. В декабре 2019 года министр написал заявление об увольнении, а после отставки возглавил республиканский краеведческий музей.