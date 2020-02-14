Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Один из трех пострадавших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) умер в больнице. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в больнице Первоуральска.

ЧП произошло в цехе пароснабжения при переключении основной схемы электропитания на резервную. Три человека получили обширные ожоги тела.

"Да, один из пациентов скончался утром от полученных травм", - сказали в больнице, отметив, что еще один из трех пострадавших в четверг был доставлен в больницу в Екатеринбурге.

АО "Русский хром 1915" (бывший завод "Хромпик") специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации для нужд металлургии, машиностроения и других промышленных отраслей. Входит в MidUral Group.