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Полицейские установили участников конфликта в Северной Осетии, в котором погиб человек

Их объявили в розыск

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личности всех участников конфликта в селении Црау Северной Осетии-Алании, в результате которого один человек погиб и еще один ранен. Подозреваемые объявлены в розыск, сообщили в пятницу в МВД по республике.

Ранее в следственном управлении СК РФ по республике журналистам сообщили, что в четверг вечером в реанимацию Алагирской центральной районной больницы был доставлен 28-летний мужчина с огнестрельными ранениями, он скончался, не приходя в сознание. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Установлены все участники инцидента. В настоящее время принимаются все необходимые меры по их задержанию. На розыск подозреваемых ориентирован личный состав североосетинской полиции, созданы розыскные группы из числа сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы и инспекторов ДПС", - сообщается в официальном аккаунте североосетинской полиции в Instagram.

По данным полиции, конфликт с участием нескольких молодых людей произошел на бытовой почве. Во время ссоры было применено огнестрельное оружие, множественные ранения получили двое мужчин, один из которых умер. Подозреваемые скрылись с места происшествия.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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