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Полиция проводит проверку после гибели амурского тигра в Приморье

Хищника сбил рейсовый автобус

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту наезда рейсового автобуса на амурского тигра в Красноармейском районе Приморья. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД региона.

Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка. После столкновения зверь ушел в лес, специалисты выехали на его поиски. Через некоторое время хищник был найден мертвым.

"Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - сообщил представитель пресс-службы.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, обитает в Приморье и Хабаровском крае. Ее численность стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей.

Теги
РоссияПриморский край
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