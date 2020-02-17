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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Дело охранника, впустившего убийцу ребенка в детсад в Нарьян-Маре, передали в суд

Свою вину мужчина частично признал

АРХАНГЕЛЬСК, 17 февраля. /ТАСС/. Дело сотрудника частного охранного предприятия, который 31 октября 2019 года впустил в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре мужчину, убившего шестилетнего ребенка, передали в суд. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

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"В Ненецком автономном округе перед судом предстанет охранник частного охранного предприятия по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших убийство мальчика в детском саду. Завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия ООО "Охранное предприятие "Святогоръ" в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и повлекших по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Охранник на момент событий отработал в ЧОП менее двух месяцев. Свою вину он признал частично, сейчас он находится под стражей. Дело будет рассматриваться окружным судом НАО.

6 февраля арбитражный суд Архангельской области аннулировал лицензию на осуществление частной охранной деятельности ЧОП "Святогоръ".

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством, на момент совершения убийства был невменяем и нуждается в принудительном лечении. Дело направили в суд.

Теги
РоссияАрхангельская областьРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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