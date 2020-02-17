Пожар в ангаре в Дзержинске полностью ликвидировали

ТАСС, 17 февраля. Пожар в ангаре предприятий в городе Дзержинск Нижегородской области ликвидировали на площади 500 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло утром в понедельник в металлическом ангаре на территории предприятия "Верона" в промзоне Дзержинска. Площадь пожара составила 500 кв. м.

"Пожар полностью ликвидирован", - сообщила собеседница агентства.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация не проводилась. На месте работают 30 пожарных и семь единиц техники.