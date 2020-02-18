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Уголовное дело возбудили после драки в больнице Карачаево-Черкесии

Конфликт между медработником и посетителем больницы произошел 14 февраля

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после конфликта с участием врача в больнице села Учкекен в Карачаево-Черкесии. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следствия, конфликт произошел 14 февраля. Подозреваемый в нападении на 36-летнего медицинского работника использовал нож в качестве оружия.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись драки между медиком и посетителями больницы села Учкекен. В медучреждение обратился пациент на костылях, после словесного конфликта между врачом и молодым человеком, сопровождавшим пациента, произошла драка.

В республиканском Минздраве журналистам сообщили, что по факту конфликта проводится служебное расследование. По результатам будет принято решение о возможности дальнейшей работы врача в медицинском учреждении. К руководителю больницы будут применены меры административного характера.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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