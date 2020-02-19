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Дело полковника Захарченко

Защита Захарченко требует отменить решение суда о взыскании с него 9 млрд рублей

Суд должен был рассмотреть жалобу 19 февраля, но заседание перенесли на 13 марта в связи с тем, что не была обеспечена видеосвязь с колонией, где сидит заключенный

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Представители защиты экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко обжаловали решение о взыскании с него 9 млрд рублей по иску Генпрокуратуры в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

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"Согласно приговору Пресненского суда, Захарченко по эпизоду получения взятки в размере $800 тыс. оправдали, следовательно, не доказано, что имущество было куплено на коррупционные доходы. А следовательно, решение о взыскании с нашего подзащитного 9 млрд рублей подлежит отмене. Ведь по второму эпизоду взяточничества в приговоре сказано о получении "выгоды неимущественного характера" в виде скидки в ресторане "Ля маре". Что же касается решения Никулинского суда, то в нем говорится, что Захарченко получал деньги из непредусмотренных законом источников и поэтому их взыскали", - сказал адвокат.

По его словам Никулинский суд должен был рассмотреть жалобу 19 февраля, но "заседание перенесли на 13 марта в связи с тем, что не была обеспечена видеосвязь с колонией, где сидит Захарченко".

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2019 года обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, а также девяти его родственников и знакомых. Стоимость собственности рекордная - около 9 млрд рублей. Такое решение было принято по иску Генеральной прокуратуры.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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