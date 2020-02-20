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В Самарской области арестовали мужчину, задержанного при перевозке 20 кг героина

Подозреваемый пробудет под стражей до 24 марта

САМАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в Большечерниговском районе Самарской области при перевозке 20 кг героина, арестован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении ФСБ по региону.

"Арестован до 24 марта", - сказал собеседник агентства.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Самарской области с поличным задержали активного участника транснациональной преступной группировки - гражданина одного из государств Средней Азии. У него обнаружили и изъяли более 20 кг героина. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле Toyota Camry, на котором задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу РФ.

Как отметили в спецслужбе, таким образом был пресечен устойчивый контрабандный канал поставок в Россию из стран Центральной Азии наркотических средств в особо крупном размере. Следственным подразделением УФСБ в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 ("Незаконное производство и сбыт наркотических средств") и ч. 4 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств") УК РФ.

Теги
РоссияСамарская область
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