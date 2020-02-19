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ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина

Его везли из Центральной Азии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Большечерниговского района Самарской области задержан с поличным активный участник указанной группы - гражданин одного из государств Средней Азии, у которого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин общей массой более 20 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле Toyota Camry, на котором задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу РФ", - сообщили в ФСБ.

Тем самым, отметили в спецслужбе, специалисты пресекли устойчивый контрабандный канал поставок в Россию из стран Центральной Азии крупных партий наркотиков. Следственное подразделение УФСБ возбудило в отношении иностранца уголовные дела по двум статьям. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Теги
РоссияСамарская область
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