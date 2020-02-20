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Журналисту в Красноярске после наезда на него автомобиля не потребовалась госпитализация

Сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин был сбит водителем Mercedes при попытке взять у него интервью

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин, которого в четверг сбил в Красноярске водитель автомобиля Mercedes, не нуждается в госпитализации, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Журналист телеканала "Россия" Брыкин был сбит в четверг водителем Mercedes при попытке взять у него интервью.

"Ему [Брыкину] оказана вся необходимая медицинская помощь. В госпитализации он не нуждается", - сказал собеседник.

По факту наезда следователи начали проверку по признакам воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, в наезде на журналиста подозревается Алексей Талюк, который по информации из открытых источников, являлся помощником бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.

Теги
РоссияКрасноярский край
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