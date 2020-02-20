В подозрительной посылке в Нидерландах не обнаружили взрывоопасных веществ

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Подозрительная посылка, обнаруженная в голландском городе Верт, не содержит взрывоопасных материалов. Об этом говорится в распространенном в четверг в Twitter сообщении полиции Нидерландов.

"Исследования подразделения по работе со взрывчатывми веществами показали, что посылка не представляет опасности, - подчеркнули в правоохранительных органах. - В посылке находился электронный прибор. Люди, ранее эвакуированные из офисного здания, смогли вернуться на свои рабочие места".

Ранее в ряде городов в Нидерландах произошла серия небольших взрывов конвертов, направленных различным компаниям. В результате взрывов никто не пострадал. Кроме того, ряд почтовых отправлений со взрывчатыми веществами внутри был нейтрализован. По мнению блюстителей порядка, все инциденты связаны между собой. По имеющейся информации, отправитель требует с компаний деньги и угрожает продолжить свою деятельность в случае отказа. Установить и арестовать злоумышленника полиции пока так и не удалось.