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В подозрительной посылке в Нидерландах не обнаружили взрывоопасных веществ

В полиции сообщили, что люди, ранее эвакуированные из офисного здания, смогли вернуться на свои рабочие места

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Подозрительная посылка, обнаруженная в голландском городе Верт, не содержит взрывоопасных материалов. Об этом говорится в распространенном в четверг в Twitter сообщении полиции Нидерландов.

"Исследования подразделения по работе со взрывчатывми веществами показали, что посылка не представляет опасности, - подчеркнули в правоохранительных органах. - В посылке находился электронный прибор. Люди, ранее эвакуированные из офисного здания, смогли вернуться на свои рабочие места".

Ранее в ряде городов в Нидерландах произошла серия небольших взрывов конвертов, направленных различным компаниям. В результате взрывов никто не пострадал. Кроме того, ряд почтовых отправлений со взрывчатыми веществами внутри был нейтрализован. По мнению блюстителей порядка, все инциденты связаны между собой. По имеющейся информации, отправитель требует с компаний деньги и угрожает продолжить свою деятельность в случае отказа. Установить и арестовать злоумышленника полиции пока так и не удалось.

Теги
Нидерланды
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