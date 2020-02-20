МАК занялся расследованием жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, на борту которого находилось 14 человек. Об этом сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с двумя членами экипажа и 12 пассажирами на борту - вахтовиками горнодобывающей компании "Т-цемент", летевшими в поселок Сеймчан Среднеканского района Магаданской области на работу. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, состояние одного из них диагностировали как тяжелое. По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 м. Прокуратура начала проверку в связи с ЧП.

Аэродром "Магадан-13" открылся в 1940 году и был базовым аэропортом на территории Магаданской области в то время. После строительства и открытия аэропорта Сокол стал обслуживать регулярные местные, служебные и чартерные рейсы. Взлетно-посадочная полоса около 1450 м, покрытие грунтовое.