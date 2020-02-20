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Дело Халила Арсланова
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Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Халила Арсланова обвиняют в крупном мошенничестве. Ранее суд отправил его в СИЗО до 7 апреля
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного суда Москвы, где рассматривается жалоба на арест Арсланова.

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"За моего подзащитного поручились пятеро генералов Минобороны, в том числе замглавы Минобороны Евкуров", - сказал адвокат Антон Антонов.

Защитник обратил внимание суда на то, что арестованный имеет проблемы со здоровьем, в частности, в его печени обнаружены доброкачественные новообразования. "Он нуждается в регулярном медобследовании не реже трех раз в месяц", - сказал Антонов.

Ранее военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. Он был взят под стражу в зале суда, так как находился под подпиской о невыезде. Следствие вышло с ходатайством об ужесточении меры пресечения "в связи с оказываемым им давлением на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных".

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияДело Халила Арсланова
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