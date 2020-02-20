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Полиция задержала мужчину, просившего закопать бочку с телом матери и сбежавшего от конвоя

Мужчина прятался в квартире своей знакомой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов вновь задержали Алексея Толчина, которого подозревают в убийстве матери. Накануне мужчине удалось сбежать от конвоиров по дороге в суд. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в следственных органах.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт задержания, отметив, что беглеца нашли сотрудники уголовного розыска. "Его задержали в квартире его знакомой на Ленской улице в Красногвардейском районе", - сказал представитель ведомства.

О совершенном преступлении стало известно от машиниста экскаватора, который рассказал полицейским, что к нему обратился малознакомый мужчина и попросил закопать на территории бетонного завода бочку. В сосуде лежало тело женщины.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу - Алексея Толчина, который, по имеющимся данным, приходился сыном погибшей женщине. Следствие настаивало на аресте подозреваемого, но после того, как мужчина сбежал, суд оставил это ходатайство без рассмотрения.

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