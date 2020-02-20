Британская полиция не считает терактом нападение на человека в центральной мечети Лондона

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Британская полиция не считает терактом произошедшее в четверг нападение на одного из прихожан центральной мечети Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Следователи, занимающиеся инцидентом [в мечети], не считают, что он связан с террором", - отметили в полиции. "Мужчина в возрасте 29 лет, который, предположительно, посещал молитву, был задержан внутри мечети по подозрению в покушении на убийство", - говорится в другом сообщении Скотленд-Ярда.

Жертвой злоумышленника стал пожилой мужчина, получивший несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу. Согласно оценкам медиков, угрозы его жизни нет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на происшествие, написав в своем Twitter, что "глубоко опечален нападением, совершенным в центральной мечети Лондона".