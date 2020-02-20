20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британская полиция не считает терактом нападение на человека в центральной мечети Лондона

Жертвой злоумышленника стал пожилой мужчина, получивший несколько ножевых ранений

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Британская полиция не считает терактом произошедшее в четверг нападение на одного из прихожан центральной мечети Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Следователи, занимающиеся инцидентом [в мечети], не считают, что он связан с террором", - отметили в полиции. "Мужчина в возрасте 29 лет, который, предположительно, посещал молитву, был задержан внутри мечети по подозрению в покушении на убийство", - говорится в другом сообщении Скотленд-Ярда.

Жертвой злоумышленника стал пожилой мужчина, получивший несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу. Согласно оценкам медиков, угрозы его жизни нет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на происшествие, написав в своем Twitter, что "глубоко опечален нападением, совершенным в центральной мечети Лондона".

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Гендиректора стройфирмы в Саратове отправили на пять лет в колонию за обман дольщиков
Сумма ущерба от его действий превысила 360 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС