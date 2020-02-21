На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочего насмерть придавило противовесом лифта в цеху Кировского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Мужчину придавило противовесом грузового лифта. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины", - сказал представитель ведомства, добавив, что инцидент произошел в цеху, который не эксплуатировался во время демонтажа оборудования лифта.

В пресс-службе завода ТАСС подтвердили произошедшее, отметив, что погибший был сотрудником подрядной организации, которую наняли для проведения работ.