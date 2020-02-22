Пожар в многоквартирном доме в Красноярске ликвидирован

ТАСС, 22 февраля. Возгорание в многоквартирном жилом доме в Красноярске, в результате которого один человек погиб и четверо попали в больницы, ликвидировано. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В 12:38 (08:38 мск) [объявлена] ликвидация пожара. [Его] причина устанавливается", - сказал представитель ведомства.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате пожара медицинская помощь потребовалась пятерым. По данным источника в экстренных службах, один из них погиб, трое находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии, еще один травмирован и также помещен в больницу.

Пожар произошел в 03:09 (23:09 мск пятницы) в двухэтажном жилом доме на 32 квартиры. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе семерых детей. Жителям пострадавших квартир выделили места для проживания в общежитии маневренного фонда. Площадь пожара составила 300 кв. метров.