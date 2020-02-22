Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Красноярске в ночь с 21 на 22 февраля. Пять человек обратились за медицинской помощью, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Красноярскому краю в субботу.

"На ул. Глинки, 7а в 03:09 (23:09 мск пятницы) произошел пожар в двухэтажном жилом доме на 32 квартиры. В 03:15 (23:15 мск) к месту пожара прибыли первые подразделения. В медицинское учреждение обратились пять человек, сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе - семь детей, погибших нет", - говорится в сообщении ведомства.

В доме один подъезд, возгорание началось в нем, также огонь был в квартире на первом этаже, пожарные локализовали возгорание в 06:14 (02:14 мск). Площадь пожара составила 300 кв. м, причина возгорания уточняется. К тушению пожара привлекались 47 человек и 17 единиц техники.

Жителям пострадавших квартир выделили места для проживания в общежитии маневренного фонда.