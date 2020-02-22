Возникшее после взрыва газа в Азове возгорание ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Азове Ростовской области. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов, находящийся на месте ЧП.

"В настоящий момент пожар ликвидирован. Ведется проливка и разборка <...> конструкций", - сказал он.

Как уточнили в ведомстве, из дома эвакуированы 60 человек, все они размещены в городской гостинице "Солнечная". В пресс-службе МЧС отмечали, что, по предварительной информации, повреждены межкомнатные перекрытия в квартире. Обрушения несущих конструкций нет. В администрации города ТАСС также сообщили, что угрозы обрушения дома нет.

В пресс-службе компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщили в свою очередь, что взрыв произошел произошел после отключения дома от газоснабжения. "Сегодня утром на пульт аварийно-диспетчерской службы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в городе Азове поступила информация о запахе газа в доме №108/84 на улице Павлова. На место происшествия оперативно прибыла аварийная бригада филиала. <...> Было установлено наличие утечки газа. Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошел после отключения газа", - говорится в сообщении.

По последним данным, два человека погибли, еще один пострадал.

В данную новость были внесены изменения (12:57 мск) - добавлена информация компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".