В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв газа

ТАСС, 22 февраля. Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Азове Ростовской области, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Погибли два человека, один человек госпитализирован, эвакуированы 49 человек", - сказали в МЧС.

"В 10:55 по адресу: г. Азов, пер. Павлова, 84/108, произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме с последующим горением", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, добавив, что открытое горение ликвидировано. "Площадь пожара - 60 кв. метров. 11:19 - ликвидация открытого горения", - указано в сообщении. По предварительной информации, повреждены межкомнатные перекрытия в квартире. Обрушения несущих конструкций нет. Эвакуированные находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщил ТАСС представитель медучреждения в Азове, пострадавшая женщина находится в реанимации, она поступила в больницу с ожогами и шоком.

По данным оперативных служб города, дом отключен от коммуникаций. "Дом отключен от коммуникаций, дом эвакуирован", - сообщили там.

В администрации города сообщили, что жильцов дома разместят в гостинице. "Жильцов будем размещать в муниципальной гостинице. Есть у нас такое муниципальное предприятие - гостиница "Солнечная". Жильцы будут обеспечены всем необходимым, питанием, предметами первой необходимости", - сказал собеседник.

К ликвидации возгорания привлекли 59 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 21 человек и шесть единиц техники.

​​​​В данную новость были внесены изменения (12:00 мск) - добавлен комментарий администрации города, (12:18 мск) - уточняется число пострадавших.