Сотрудники полиции в Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку

ТАСС, 23 февраля. Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли пропавшую в субботу в Калининграде 13-летнюю девочку. Ребенка передали родителям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

"Полиция успешно завершила поиски 13-летней девочки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка опросили друзей и знакомых несовершеннолетней, подготовили ориентировки с ее приметами, которые были отправлены во все территориальные отделы полиции. В результате девочку обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних на улице, где она гуляла с подругой. Доставили в отдел полиции и передали родителям. Установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не было", - сказали в пресс-службе управления.

Девочка пропала 22 февраля. К ее поискам были подключены все патрульные наряды, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, волонтеры. Ранее девочка уже уходила из дома. С ребенком провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома, добавили в УМВД.