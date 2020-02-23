В Калининграде полиция и волонтеры ищут пропавшего 13-летнего ребенка

ТАСС, 23 февраля. Полицейские разыскивают в Калининграде 13-летнюю девочку, которая 22 февраля ушла из дома и пропала, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

"Ведется розыск пропавшей накануне 13-летней девочки. Ранее девочка уже уходила из дома. Сотрудники полиции сейчас проверяют места ее возможного нахождения, знакомых, друзей. Задействовано достаточное количество людей. Ориентировка на розыск передана всем патрульным нарядам, сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, волонтерам, сотрудники уголовного розыска тоже подключились", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

По данным полиции, на вид девочке 13 лет, волосы темно-русые, стрижка каре с челкой, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза зеленые. Была одета в короткую куртку с капюшоном цвета хаки, розовую вязаную шапку, темно-зеленый шарф, серые брюки в клетку, темно-синие кроссовки с зелеными вставками. При себе имела школьный рюкзак.