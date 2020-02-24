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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на западе Турции

Информации о пострадавших и разрушениях нет

ТАСС, 24 февраля. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в понедельник в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в 90 км к северо-востоку от города Измир, где проживают около 2,5 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате более ста человек пострадали, погибли по меньшей мере девять граждан Турции.

Теги
Турция
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