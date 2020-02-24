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Умер один из пострадавших при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске

Другой находится в больнице с травмами

ИЖЕВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате обрушения лестничного марша в строящемся доме в Ижевске погиб. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"Один [пострадавший] жив, другой умер [на месте происшествия]", - сказала собеседница агентства.

Сообщение об обрушении лестничного марша поступило в 14:05 мск, под конструкциями оказались два человека. По факту происшествия возбуждено дело, уточнили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в администрации Ижевска, причины случившегося уточняются, оба пострадавших - строители. "Один доставлен в лечебное учреждение с травмами, на момент госпитализации находился в сознании. Второй извлечен из-под обрушившихся конструкций без признаков жизни. На месте работают специалисты МЧС, правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка", - сообщили в администрации.

Прокуратура Индустриального Ижевска по поручению республиканской прокуратуры проводит свою проверку по факту обрушения, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

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РоссияУдмуртия
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