{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля поразили объекты "Исламского джихада" в Газе в ответ на обстрелы

ВВС поразили террористические объекты группировки по всему сектору Газа, в том числе военный комплекс в городе Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли в понедельник удары по военным объектам палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители и вертолеты Армии обороны Израиля поразили террористические объекты группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа, в том числе военный комплекс в городе Хан-Юнис", - говорится в заявлении военных.

Пресс-служба сообщила, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". В ночь на понедельник в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с Газой ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам целей этой группировки по всему сектору.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии
Не менее 10 человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС