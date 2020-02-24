ВВС Израиля поразили объекты "Исламского джихада" в Газе в ответ на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли в понедельник удары по военным объектам палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители и вертолеты Армии обороны Израиля поразили террористические объекты группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа, в том числе военный комплекс в городе Хан-Юнис", - говорится в заявлении военных.

Пресс-служба сообщила, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". В ночь на понедельник в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с Газой ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам целей этой группировки по всему сектору.