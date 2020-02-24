Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в здании в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области начала проверку после обрушения балкона в здании в центре Ростова-на-Дону, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

В ночь на 24 февраля произошло обрушение балкона по адресу пер. Семашко, 32/68. Один мужчина с травмированным голеностопом был доставлен в горбольницу №1, второй с закрытой черепно-мозговой травмой отправлен в больницу скорой помощи, сказали в пресс-службе мэрии. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

"Прокуратура незамедлительно выехала на место происшествия. В настоящее время проводится проверка", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Трехэтажное здание было построено в 1884 году. Дом является объектом культурного наследия регионального значения. В 2011 году дом был признан аварийным и до 2019 года все жильцы были расселены, однако, собственник помещения, где произошло обрушение, отказался от выкупной цены и сдал его в аренду организации, сотрудники которой отмечали там День защитника Отечества. Несколько человек вышли на аварийный балкон, произошло обрушение.