Лестницы в строящемся доме в Ижевске обрушились из-за падения на них трансформаторов

ИЖЕВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Лестницы, которые обрушились в понедельник в строящемся доме в Ижевске, в результате чего погиб один рабочий, рухнули из-за упавших на них трансформаторов. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице жилого комплекса "Кислород", в котором находится объект, в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня около 15:00 в строящемся доме жилого квартала "Кислород" произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком. С 12 этажа упали два трансформатора на лестничные марши, которые были установлены до 7 этажа. Один из строителей погиб, второй находится в реанимации. Причина - нарушение правил безопасности на строительном объекте", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по Удмуртии, обрушение лестничного марша произошло в понедельник днем в строящемся жилом комплексе по адресу: город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 43. Разбирая завалы, сотрудники МЧС обнаружили двоих рабочих, один из которых скончался на месте, второго госпитализировали. Следственное управления СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту инцидента, оно расследуется по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"). Как сообщил ТАСС глава города Олег Бекмеметьев, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, работы на объекте на данный момент приостановлены.