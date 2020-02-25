Канадцы собрали семьям погибших в авиакатастрофе в Иране $2,5 млн

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Канады пожертвовали 3,29 млн канадских долларов ($2,5 млн) в специальный фонд помощи родственникам погибших пассажиров украинского лайнера, сбитого в небе над Тегераном в начале января. Об этом в понедельник сообщил в Twitter глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Спасибо за вашу щедрость! Собрано 3,29 млн долларов для семей [погибшего борта] PS752", - написал он. В Канаде после известия об авиакатастрофе был организован сбор средств для родных 57 погибших в ней граждан страны.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом сил противовоздушной обороны.