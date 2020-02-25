Полицейскому на Кубани предъявили обвинение в совершении ДТП в нетрезвом виде

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом виде и повлекшее смерть человека, участковому уполномоченному отдела МВД России по Северскому району. Об этом журналистам во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю 30-летнему участковому уполномоченному отдела МВД России по Северскому району предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 37-летней женщины, совершенном в состоянии алкогольного опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела следователем получено заключение судебно-химической экспертизы, согласно которой у обвиняемого достоверно установлено наличие на момент совершения ДТП этилового спирта в крови", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении.

ДТП произошло в ночь на 16 февраля в поселке Ильский. По предварительной версии, сотрудник полиции находился за рулем своего автомобиля BMW, превысил разрешенный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault. В результате ДТП 37-летняя пассажирка Renault погибла, ее двухлетний ребенок пострадал, было возбуждено уголовное дело.